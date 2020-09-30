Hedef yeşil lojistik

Son yıllarda daha da önem kazanan sürdürülebilirlik konusunda tüm dünyada şirketlerin yaptığı atılımlar artıyor. Arkas Holding de ana iş kolları olan taşımacılık modları ve liman hizmetlerindeki iş süreçlerinde sürdürülebilir politikalar benimsiyor. Arkas, karbon emisyonunu azaltmadan atık yönetimine, enerji verimliliğinden temassız operasyona kadar pek çok konuda çevreci yaklaşımlara odaklandığını bildiriyor. Akdeniz, Karadeniz, Kuzey ve Batı Afrika ile Avrupa’dan Güney Akdeniz’e uzanan geniş bir coğrafyada, toplam 23 ülkede 61 ofisinde 7 bin 500 çalışanıyla hizmet sağlayan Arkas, iş faaliyetlerinde çevreye duyarlı sürdürülebilir politikalar uyguluyor.

YENİ PROJELER GELİŞTİRİYOR

Şirketlerinden Arkas Line, CCWG’nin (Clean Cargo Working Group) Türkiye’deki ilk üyesi. Şirket, bu kapsamda mevcut operasyonlarını tekrar değerlendirerek, yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak karbon - kükürt emisyonlarını azaltmak için yeni projeler geliştirdiğini belirtiyor.

ÖNCE VERİMLİLİK

Arkas Line, küresel tedarik zincirleri için dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu olan EcoVadis’in de 2017 senesinden beri aktif üyesi. Firma, “Çevre, Çalışan hakları, Etik ve Sürdürülebilirlik” olmak üzere dört ana başlıktan ve bunların altında 21 kriterden oluşan CSR (Kurumsal sosyal sorumluluk) değerlendirmesinde de gümüş madalya aldı. 2013’te yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Yönetmeliği de Arkas deniz filosu için ‘Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı’ oluşturulmasına kaynak olmuş durumda. Arkas, düşük kükürtlü yakıttan hız optimizasyonuna, yakıt tasarruflu gemilere geçilmesinden uygun rota seçimine kadar tüm süreçlerde yaptığı değişimlerle karbondioksit emisyonlarında 2020 sonunda yüzde 25 düşüş hedefliyor.

ÇEVRECİ TAŞIMACILIK

Arkas Lojistik de temassız operasyon mottosuyla teknolojik altyapı alanındaki yatırımlarını artırırken, öncü projeleriyle de dikkati çekiyor. Araç filosunu belirli bir yaş aralığında tutan ve yakıt tasarruflu araçlar kullanan Arkas Lojistik, çevreci bir taşıma modu olan demiryolu yatırımlarına da ağırlık veriyor. Arkas Lojistik filosunda bulunan 700’den fazla vagon ile Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden limanlarına ithalat ve ihracat konteyner demir yolu taşımaları yapıyor. Ayrıca karayolu taşıması için organize edilmiş 500 ‘e yakın kamyonu ve ülke geneline yayılmış şubeleri aracılığı ile konteyner taşımacılığı, yurt içi dağıtım ve depolama gibi alanlarda da lojistik çözümleri üretiyor.

UZUN SOLUKLU PROJE

Arkas’ın odaklandığı dört sosyal sorumluluk alanından biri olan çevre konusundaki projelerinin başında, Deniz Temiz Turmepa ile ortak sürdürülen Arkas Turmepa II atık alım teknesi geliyor. Tekne Çeşme koylarının kirlenmesini önlemek ve deniz kültürü bilincini artırmak için 14 yıldır çalışıyor. Arkas TURMEPA II teknesinin 2006 yılından bu yana topladığı atık su miktarı 1.8 milyon litreye ulaştı. Bu miktar, yaklaşık 95 bin damacana suyun hacmine eşdeğer. 14.5 milyon litre deniz suyunun da temiz kalması sağlanmış oldu.

EKONOMİYE KATKI

Arkas’ın Duisport ortaklığıyla Kocaeli’nde yapımına devam ettiği Railport taşıma modlarının entegrasyonu ve sürdürülebilirliği açısından ön plana çıkıyor. Proje, demir yolu bağlantısı ile çevre dostu taşımacılık ve ekonomiye yapacağı katkılar göz önünde tutularak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ından (EBRD) “Çevresel ve Sosyal Alanda En İyi Uygulama” kategorisinde bronz madalya aldı. Çevreci yaklaşımların benimsendiği Marport’ta da; elleçleme de elektrikli ekipmanların kullanımı, atık yönetimi kapsamında atık tesisi kurulumu, su tüketiminde geçen yıla oranla yüzde 13 tasarruf sağlanması gibi proje ve uygulamalar, Marport’un sosyal duyarlılığını ve sürdürülebilir politikalara verdiği ağırlığı gösteriyor.