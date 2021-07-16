Hedef pazarlara üretimle ulaşacağız

2008 yılında üretim hayatına başlayan Sarıgöl Konveyör Sistemleri Giresun 2.OSB’de yapımını tamamladığı yeni tesisi ile üretim, personel ve satış rakamlarını üç katına çıkaracağını açıkladı. Yüzde 70 orandaki ihracatın büyük bölümünü Avrupa’ya yapan şirket, kısa zamanda içinde Avrupa pazarını domine edeceklerini iddia ediyor. Talaşlı imalat ve sac işleme yapan fabrikalarda imalat sonrası meydana gelen talaş, metal çapak, hurda parça ve sıvının yönetilmesiyle ilgili profesyonel çözümler sunduklarından bahseden Sarıgöl Konveyör Sistemleri Pazarlama ve Satış Müdürü Şevki Keçe, “3 ana grupta ürünlerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Talaş tahliye ve depolama sistemleri grubunda talaş konveyörleri, talaş arabaları, talaş yükleme boşaltma asansörleri ve talaş silosu makinalarının üretimi, filtrasyon sistemleri grubunda seperatörler, manyetik ön ayırıcı, drum filtre ünitesi ve merkezi filtrasyon sistemleri ve son olarak talaş dönüşüm sistemleri bu grupta santrifüj ve talaş kırıcı makinalarının üretimlerini yapıyoruz” dedi.

HEDEF 6 MİLYON DOLAR

2020 yılını 3 milyon dolar ihracat rakamı ile kapattıklarını ifade eden Keçe, “Üretim ve satış olarak çok yoğun bir yıl geçiriyoruz. Geçen yılın toplam cirosuna 2021 yılının 5. ayında ulaştık. 2021 yıl sonunda hedefimiz 6 milyon dolar ciro. Üretimimizin yüzde 70’i ihracat yüzde 30’u iç pazar şekilde devam ediyor. Yurtiçi pazarda lider konudayız. Şu an 75 kişi ile çalışmalar devam ediyor. 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta ağırlıklı olarak Avrupa pazarında çalışıyoruz. Bu ülkeler arasında; Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Polonya, Slovenya, Finlandiya, İsrail, Ukrayna gibi ülkeler var. Yeni tesisle beraber Avrupa pazarına tamamen hâkim olmak, Avrupa’yı domine etmek istiyoruz” açıklamalarını yaptı.

3 KATINA ÇIKACAK

Yeni yatırımla üretim kapasitesi ve istihdamı arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Keçe, “Bir ay içinde yeni yerimizde üretime başlayacağız. Giresun 2. OSB’de yapımı tamamlandı. 7 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yapacağız. Üretim, satış ve personelimizi en az 3 kat arttırmayı hedefliyoruz. Yeni üretim ve satış rakamları ile yeni pazarlarda aktif rol alacağız. Avrupa pazarına tamamen hâkim olmak istiyoruz. Bununla ilgili yeni yatırımlarında devamı gelecek. İngiltere, Almanya, Japonya bu makine sektörünün başını çekiyor. İngiltere’de kalıcı olmak istiyoruz. Amerika pazarı önemsediğimiz bir pazar ilerde hedeflerimiz arasında yer alıyor. Her yıl daha yukarılara çıkmak için çalışıyoruz. Avrupa’nın değişmez markası olacağız” açıklamalarını yaptı.

İHRACATLA EKONOMİYE FAYDA SAĞLIYOR

Keçe, “Bu alanda pazar lideri konumundayız. Sarıgöl Konveyör yurtiçi satışlarının dışında özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracatla ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. Son yıllarda firmamızın üretiminde önem verdiği diğer bir konuda talaş dönüşüm sistemleri. Bu sistem ile talaşların zehirli atık kapsamından çıkarılması sağlanarak, çevreye zarar vermesine engel olunur. Ayrıca talaşlı imalatta kullanılan soğutucu sıvılar, talaştan arıtılıp tekrar kullanılabilir hale getirilerek, firmaların ciddi tasarruf etmesi sağlanır. Kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önem firmamızı lider yapan özelliklerdir. Sarıgöl Konveyör firmasını sektöründe lider yapan diğer bir özellikte satış sonrası sınırsız ve zaman tanımaksızın verdiğimiz teknik destektir. TSE ve CE belgelerine sahibiz” dedi.

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