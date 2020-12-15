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Ekonomi
Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hedef katma değerli servislerle büyümek

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Hedef katma değerli servislerle büyümek
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, iştiraklerinin, yurtdışında da çok güzel işlere imza attığını belirterek, “Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için iştiraklerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Önal, Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’nın grup dışı gelirlerinin 2020’nin 3. çeyreğinde yıllık yüzde 60’tan fazla büyüme kaydettiğini aktararak, “Bu gelirlerin konsolide gelirler içerisindeki payı geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 6.5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9’a yükseldi.

Bu dönemde konsolide gelirlerimizdeki büyümenin yüzde 22’si iştiraklerimizin grup dışı gelirlerindeki artıştan kaynaklandı” diye konuştu. Genç girişimleri desteklemek amacıyla pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Önal, girişimlerle iş birlikleri sayesinde hem müşterilere katma değerli servisler sunduklarını hem de teknoloji girişimlerini hızlandırarak ülke ve sektör için ekonomik fayda üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

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