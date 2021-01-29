Hedef Ege Bölgesi’nde sağlığı yukarı taşımak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nı kurarak ağırlıklı olarak estetik cerrahi ağız, yüz ve çene cerrahisi yapan Doç. Dr. Mehmet Altıparmak, 2018 yılında TÜBİTAK bursu ile mikrocerrahi ve lenfödem tedavisi üzerine çalışmalar yapmak üzere Güney Kore’ye gitti.
Dünyaca ünlü mikrocerrah Prof. JP Hong ile beraber doku nakilleri üzerinde araştırma yapan Altıparmak, Türkiye’ye döndüğünde özellikle el ve ayak yaralanmalarının, parmak kopmalarının, diyabetik yaraların, meme kanseri sonrasında meme onarımlarının ve çeşitli nedenlerle oluşan açık yaraların onarımları üzerinde yoğunlaştı. Altıparmak, ülkesine döndüğünde koronavirüs tedbirlerinin sebep olduğu ekonomik etkilere ve üretime dair sorunlara kayıtsız kalamayıp, üniversiteden ayrılarak sağlık turizmine ağırlık vermek istedi.
TURİZME KATKI SAĞLAYACAK
Altıparmak, özellikle Ege Bölgesi’ndeki mikrocerrahi ve estetik alanındaki ihtiyacın karşılanmasını, sağlık turizmi ile birlikte bölgenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Altıparmak, Türkiye’nin en yüksek yaş ortalamasına sahip olan Aydın ve Muğla illerinde diyabete bağlı ayak yaralarının ve kanser cerrahisi sonrasında gelişen lenfödem hastalığının yaygın olduğuna dikkat çekti. Bu hastalıkların tedavisinin iyi bir ekip ile yapılması gerektiğini dile getiren Altıparmak “Muğla bölgesinin bu ihtiyacını tamamlamak istedik. Dünyada henüz tam anlamıyla bilinmeyen Lenfödem hastalığı ve cerrahisi ‘süper mikrocerrahi’ adında yeni bir konsepti içeriyor” dedi.
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