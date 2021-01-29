Hedef Ege Bölgesi’nde sağlığı yukarı taşımak

Dünyaca ünlü mikrocerrah Prof. JP Hong ile beraber doku nakilleri üzerinde araştırma yapan Altıparmak, Türkiye’ye döndüğünde özellikle el ve ayak yaralanmalarının, parmak kopmalarının, diyabetik yaraların, meme kanseri sonrasında meme onarımlarının ve çeşitli nedenlerle oluşan açık yaraların onarımları üzerinde yoğunlaştı. Altıparmak, ülkesine döndüğünde koronavirüs tedbirlerinin sebep olduğu ekonomik etkilere ve üretime dair sorunlara kayıtsız kalamayıp, üniversiteden ayrılarak sağlık turizmine ağırlık vermek istedi.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Altıparmak, özellikle Ege Bölgesi’ndeki mikrocerrahi ve estetik alanındaki ihtiyacın karşılanmasını, sağlık turizmi ile birlikte bölgenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Altıparmak, Türkiye’nin en yüksek yaş ortalamasına sahip olan Aydın ve Muğla illerinde diyabete bağlı ayak yaralarının ve kanser cerrahisi sonrasında gelişen lenfödem hastalığının yaygın olduğuna dikkat çekti. Bu hastalıkların tedavisinin iyi bir ekip ile yapılması gerektiğini dile getiren Altıparmak “Muğla bölgesinin bu ihtiyacını tamamlamak istedik. Dünyada henüz tam anlamıyla bilinmeyen Lenfödem hastalığı ve cerrahisi ‘süper mikrocerrahi’ adında yeni bir konsepti içeriyor” dedi.