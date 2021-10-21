Hedef dünyaya açılmak

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, üyelerini yurtdışı pazarlara açmak amacıyla yoğun bir tempo içerisinde olduklarını söyledi. “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz” diyen Çetin, “Biz de içinde bulunduğumuz bu süreci fırsata çevirip iç piyasa ile yetinmeyen, dünyaya açılmak isteyen işletmelerimizi destekleyerek değerlendirmek arzusundayız. Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Özellikle Antalya’da turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikimi güçlü şekilde uluslararası piyasalara açmalıyız” ifadelerini kullandı.

SANAL ETKİNLİK

Çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çetin, “Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz ile üyelerimize, hedef pazarlara yönelik nitelikli ticari ve teknik bilgi sağlıyoruz (gümrük tarifeleri, pazara giriş koşulları, mevzuat, fuarlar vb.) Ayrıca hedef pazar, müşteri bulma, potansiyel müşterilere ulaşma ve hedef pazar ithalatçı listeleri konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi. Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında KOBİ’lere yönelik uluslararası pazarlara erişim, eşleştirme, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, “Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde ‘Sanayi, Gıda, Yenilenebilir Enerji, Tarım ve Karma’ sektörlerden 14 firmanın katılım sağladığı 8 adet sanal etkinliği ortaklaşa gerçekleştirdik. Üyelerimiz, bu dönemde sanal ortamda ikili iş görüşmelerine katılma deneyimini de edinmiş oldular. Bir diğer girişimimizle, Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği işbirliğinde Türkmenistan’lı iş insanlarına Seracılık sektörü anlatıldı. Ayrıca Seyşeller TSO işbirliğinde ‘Seyşeller İkili Görüşmeler Etkinliği’ni de gerçekleştirdik” şeklinde konuştu

EĞİTİM DESTEĞİ

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Diğer taraftan üyelere eğitim desteği de verildiğini vurgulayan Çetin, “ATSO Global çatısı altında Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetleri çerçevesinde yönelik ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ ve ‘Dış Ticarette Ticari İstihbarat Kullanımı Eğitimi’ düzenleyerek üyelerimizi sektörel eğitimlerle güçlendiriyoruz. Üyelerimizi yeni pazarlara açmak ve ihracatlarını artırmak için yaptığımız bir diğer çalışma da sanal heyet organizasyonları oldu. Bu kapsamda üyelerimizi başta 8 Latin Amerika ülkeleri, Romanya, Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi gibi ülkelerin distribütör ve ihracatçılarıyla bir araya getirdik. Dış ticaret vizyonuna sahip tüm üyelerimizi ATSO Global çalışmalarını yakından izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.