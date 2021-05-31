Hedef çağdaş Türkiye

1982 yılında Şanlıurfa’da altı çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Sanax İnşaat Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Öcalan, Sanax A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana ‘insana saygı’ya dayanan yönetim anlayışı ile varlıklarını sürdürdüklerini ifade ederken, üstlendikleri görevlerde farklılıklar yaratarak, çağdaş ve modern Türkiye için, ülke ekonomisine katkılarını sürekli olarak artırarak, temeli insana ve doğaya saygı olan, modern mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanılmasını sağlamayı birincil hedef olarak kabul eden bir anlayış benimsediklerini açıkladı. Öcalan, “Antalya’da başta konut ve ticari alan olmak üzere birçok proje tamamlayan, bunun yanı sıra Şanlıurfa’da 124 dükkan ve sosyal tesisleri barındıran sanayi sitesi inşaatını hayata geçiren Sanax İnşaat Enerji A.Ş., yine Şanlıurfa’da birçok konut projesi tamamladı ve bu projelerle birçok ödül kazandı. Hâlihazırda Antalya’da, içerisinde 120 daire ve birçok ticari alan bulunan, özel lokasyonu, sosyal imkanları, peyzaj alanları, teras kafe bahçeleri ve iyi bir yatırım değerine sahip daireleri ile City Gate (Şehrin Kapısı) projesinin yanı sıra Göksu Mahallesi’nde 56 ofis barındıran bir ticari alan inşaatına da devam etmekte” ifadelerini kullandı.

‘ANTALYA'DA ŞEHRİN KAPISI YÜKSELİYOR'

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruduklarını söyleyen İbrahim Halil Öcalan, şu sıralar inşası devam eden City Gate projesi hakkında heyecanlı olduklarını ifade etti. Öcalan, şunları şöyledi: “Şehrin kapısı; Antalya’nın tam kapısı dediğimiz ATSO girişinde, köşe başı bir konumda, eşsiz mimarisi ile göz kamaştırıcı bir proje. 3 bin metrekare terasta yeşil alanı, kafeteryası, AVM ve residance bulunan projemizde; yaşam, alışveriş, lezzet ve kültür bir arada yer alıyor. Akıllı ev sistemimiz, evimizdeki birçok elektrikli ve elektronik cihazı dilediğiniz her yerde kontrol edebilme olanağı sağlıyor.”

'İDEAL VE HEDEF GEREKİYOR'

Bugün 5 ayrı sektörde hizmet verdiklerini söyleyen Öcalan, “Bu işi yapmak ideal ve hedef gerektiriyor. Önce hayal etmelisiniz. Çok çalışmalı ve emek sarf etmelisiniz. Başarılı projelerin arka planında tümüyle bunlar vardır. Bizim de her projede yaptığımız budur ve bunlar bizim ilkelerimizdir” şeklinde konuştu. Öcalan, şöyle devam etti: “İzmir’de faaliyet gösteren, maske ve dezenfektan ihracatı gerçekleştiren bir firma, Ankara Polatlı’da tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren bir firma, Antalya’da turizm ve hayvancılık sektöründe iki firma ve yine Antalya merkezli ama birçok ilde de faaliyetlerini sürdüren, lokomotif iş kolları; inşaat firmasından oluşan Sanax İnşaat Enerji A.Ş., bugün hızla yukarı doğru bir ivme ile çalışmalarını sürdürüyor.”

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