Hedef Avrupa’da Türk hastanesi

Son dönemlerde yaptıkları hastane yatırımlarıyla dikkat çeken Medicana Grubu, İzmir’in ardından Ataşehir’deki hastanesini de devreye almaya hazırlanıyor. İzmir’deki hastaneleri için 110 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Ataşehir’deki yatırımın ise yaklaşık 95 milyon dolar olduğunu belirtti. Toplamda 14 hastaneye ulaştıklarının altını çizen Bozkurt, “Ataşehir’den sonra İstanbul’da Ataköy ve Levent-Maslak hattında 2 yeni hastane açmayı planlıyoruz. Bu hastanelerimizi açtıktan sonra Türkiye yatırımlarımıza bir ara vereceğiz. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa’da hastanelerimiz bulunuyor. Bu sayıyı iki katına çıkarabilirdik ancak temkinli gidiyoruz” dedi.

YURTDIŞI YATIRIMLARI

Bir grup gazeteciye konuşan Hüseyin Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda en önemli planımız yurtdışına açılmak. Çok yakın zamanda yurtdışında Türk hastanelerini görmeye başlayacağız. Bu hastanelerin arasından Medicana’nın da olmasını istiyoruz. Adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Geçmişte yurtdışı yatırımları konusunda somut adımlar atmıştık ancak Rusya’da uçak krizine, Libya ve Suriye’de de savaşa takıldık. Şimdi ise hedefimizde Avrupa, Afrika ve Türk cumhuriyetleri var. Avrupa’dan başlayacağız. Günün birinde ABD’de hastane açmayı istiyorum.”

YARISI YABANCI HASTADAN

Türkiye’ye gelip tedavi olan yabancı hastalar konusunda da bilgi veren Bozkurt, “Yeni açılan hastanelerimiz yabancı hasta konusunda da iddialı. Hastanelerimizin sağlık turizminde de önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Ataşehir’deki hastanemizde ciromuzun yüzde 50’sinin yurtdışından gelen hastalardan elde edileceğini düşünüyoruz. Burada bir hizmet ihracı söz konusu. İstanbul’da açacağımız 2 yeni hastaneyle birlikte grubun total cirosu içinde yabancı hasta payını yüzde 20-25’lere çıkarmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Grubun en büyük hastanesinin Ataşehir olduğunu kaydeden Bozkurt,”Burası sadece Ataşehir’e, sadece Anadolu yakasına değil tüm Türkiye, Avrupa’ya, Ortadoğu ve Balkanlar’a hitap edecek çapta bir hastane. Gelişmiş teknolojik ekipmanlar ile ileri teknoloji gerektiren uygulamalar sunan bir merkez” bilgisini verdi.

‘HAYALİM TIP FAKÜLTESİ’

En büyük hayallerinden birinin ise tıp fakültesi kurmak olduğuna değinen Hüseyin Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlığın tüm dallarında eğitim veriyoruz. Bu kapsamda tıp fakültesi için de başvuru yaptık. Ancak geçtiğimiz dönemde tıp fakülteleri ile ilgili yeni bir kanun devreye alındı. Tıp fakültesi açılması için bulunduğunuz binanın size ait olması gerekiyor. Örneğin biz Ataşehir’deki yeni hastanemizde kiracı konumundayız. Bir tıp fakültesi kurmak istedik ancak bina sahibi olmadığımız için fakültemizi açamadık. Eğer bu kanun değişirse Türkiye’nin en önemli tıp fakültelerinden birini açabiliriz.”

8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Ataşehir Hastanesi ile birlikte 8 bini aşkın personel istihdam ettiklerine dikkat çeken Hüseyin Bozkurt, “Hastanemizde, tüm SGK’lı hastalar tedavi imkânlarından faydalanabilecek. Ataşehir projesinde tıbbi onkoloji ve onkolojik cerrahiye ilişkin geniş bir yatırım ve planlama yer alıyor. Onkolojik tedavinin yanı sıra kanserden korunma, tarama ve erken tanı alanlarını da kapsayacak şekilde kanserle mücadeleyi destekleyecek bir sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Anadolu yakasındaki en gelişmiş kemik iliği nakil merkezi olunması planlanıyor. Hastanemizde kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve benzeri klinikler tüm üst disiplinler yer alıyor” diye konuştu.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ’NE YENİ KAMPUS

Medicana Grubu’nun eğitim alanında yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Hüseyin Bozkurt, “Eğitimde Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana Bilimler Akademisi (MBA) Okulları ile faaliyet gösteriyoruz. MBA için yeni satın alma görüşmeleri de sürüyor. 10 yılda 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Fenerbahçe Üniversitesi’nin de 2 bin civarı öğrencisi olduğunu belirten Bozkurt, “Çok iyi bir şehir kampusu yapacağız. Görüş-melerimiz var. Ses getirecek bir kampus olacak” dedi.