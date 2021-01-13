Hedef Afrika ve Balkan ülkeleri

Böylesi bir ortamda Kazakistan Almatı Havalimanı’nı satın aldıklarını anımsatan Şener, şunları kaydetti: “Almatı Havalimanı’nın operasyonunu yılın ilk çeyreği içinde devralmayı öngörüyoruz. Bununla birlikte işlettiğimiz havalimanı sayısı 15’e ulaşıyor. Önceden belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda Afrika ve Balkanlarda takip ettiğimiz projelerimiz var. Stratejik ve finansal hedeflerimizle örtüşmesi halinde bunları portföyümüze ekleyebiliriz.

BÜYÜMEYE DEVAM

Ayrıca bizim teknoloji, duty free, yiyecek-içecek ve lounge işletme şirketlerimiz, bizim işlettiklerimiz dışında 86 havalimanında daha hizmet veriyor. Ciromuzun yüzde 40’ı yurt dışından. Orta Asya, Afrika ve Balkanlar ilgi alanımızda. Büyümekte olan ülkelerde iş yapmamız lazım. Bize yolcu büyümesi gerekiyor. Afrika’ya ‘öncü pazarlar’, Balkanlara, Orta Asya’ya ‘gelişmekte olan ülkeler’ diyoruz. Öncü pazarlarda ve gelişmekte olan ülkelerde hedefimiz fırsatları değerlendirmek. Hem servis hem havalimanı işletme şirketlerimizde o şekilde büyümemize devam edeceğiz.”

2023 BEKLENİYOR

Virüs nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de yolcu sayılarında yüzde 70'lere varan düşüş gerçekleştiğini aktaran Sani Şener, buna karşın birbiri ardına onay alan aşı çalışmalarının umutları yeşerttiğini söyledi. Sani Şener, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) global olarak sektörün zararına ilişkin tahmininin 90 milyar dolardan başladığını, şu anda bu rakamın 140 milyar dolara çıktığını bildirdi. Şener, "2021 ve 2022 kesinlikle 2020'den daha iyi olur ama 2019'u 2023'te yakalayabiliriz diye umuyorum. Aşılama arttıkça salgının azalacağını ve normal hayata döneceğimizi düşünüyorum” dedi. Sani Şener, “Ülkemiz, uluslararası ticarette bir lojistik merkez olma yolunda. Pandemi sonrası Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmak için fırsatlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.