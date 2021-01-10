Hedef 865 bin kişiye iş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 865 bin 326 kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor. 2019 yılında 1 milyon 480 bin 842 kişiyi işe yerleştiren kurum, pandeminin etkili olduğu 2020 yılında ise 824 bin 120 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi. Bu yıl da özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısının, geçen yıla göre yüzde 5 oranında arttırılması hedefleniyor.

YÜZDE 29’U GENÇ OLACAK

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, işe yerleştirme çalışmaları, aktif işgücü kurslarından sorumlu olan İŞKUR, 2021 yılı hedeflerini açıkladı. Kurumun 2021 yılı performans programına göre, 12 aylık dönemde işe yerleştirilmesi hedeflenen 865 bin kişi içinde gençlerin oranı yüzde 30 seviyesinin altında olacak. 2019 yılında İŞKUR tarafından işe yerleştirilenlerin içinde gençlerin oranı yüzde 34.2 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 29’a kadar geriledi. 2021 yılında ise, yüzde 29.5 seviyesinde kalacak. İşe yerleştirilenler içindeki kadınların oranının ise artması ve yüzde 33.5 olması hedefleniyor. Bu oran 2019 yılında yüzde 32.8, 2020 yılında ise yüzde 33 oldu.

3 BİN 500 KİŞİYE EĞİTİM

Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni meslek alanlarında düzenlenen kurs ve programlardan bu yıl 3 bin 500 kişinin yararlanması amaçlanıyor. Bu rakam 2019 yılında 3 bin 916 iken, 2020 yılında ise 3 bin 250 kişi olmuştu. Ayrıca bilgi iletişim sektöründe düzenlenen kurs ve programlardan yararlanan kişi sayısı da 2021 yılında 12 bin 500 olacak.

GENÇ VE KADIN SAYISI ARTACAK

Bu yıl, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilen genç ve kadın sayısında ise, hızlı bir artış bekleniyor. 2019 yılında 1 milyon 791 bin 495 kadına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilirken, 2020 yılında bu rakam 750 bine geriledi. 2021 yılında ise 1 milyon 987 bin 742’ye çıkacak. Aynı şekilde danışmanlık hizmeti verilen 15-24 yaş arası genç sayısı 2019 yılında 1 milyon 223 bin 953 iken, 2020 yılında 550 bine geriledi. 2021 yılında ise 1 milyon 248 bin 903’e çıkması hedefleniyor.

PANDEMİ NEDENİYLE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Pasif istihdam programları (işsizlik ödeneği ve kısa çalışma gibi...) kapsamında yer alan ödeneklerden hak kazanma şartları, ödeme miktarı ve süresinde mevzuat değişikliği için çalışma yapılacak. Programda bununla ilgili bölümde “Kurumumuz Stratejik Planı’nda 2021 yılında mevzuat düzenlemesi için hazırlık çalışması yapılmayacağı yer almaktadır. Fakat 2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs pandemisi nedeniyle söz konusu gösterge kapsamında mevzuat değişiklik çalışmasının yapılabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

- Özel sektörde engelli konteNjan doluluk oranının yüzde 81’e çıkmasını sağlayacak

- Kurumun tanınırlığını arTtırmak için illerde 324 basın toplantısı düzenlenecek

- 972 basın bülteni çıkarılacak

- 381 bin 247 işyeri ziyaret edilecek