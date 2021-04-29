Hedef 6 bin istihdam

Pandemi döneminde en çok yara alan sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Uluslararası seyahatlerin azalması, bölgesel karantinalar ve vaka sayıların sürekli artması bu dönemde turizm işletmelerinin faaliyetlerine büyük zarar verdi. Çoğu işletme çalışmalarına bir süre ara verirken kimisi de bu dönemde personel sayısında tasarrufa giderek faaliyetlerini sürdürdü.

EKONOMİK İSTİKRAR

Son dönemdeki sıkıntılı sürece rağmen personel sayısında hedeflerini yükselttiklerini açıklayan Barut Hotels, tarafından paylaşılan bilgilerde “1971’de Antalya Side’de başlayan yolculuğumuz bugün 13 otel, 3 bin 500’ün üzerinde çalışan ve 10 bin yatak kapasitesi ile devam ediyor. Her yıl otelcilik hizmetlerini geliştirmek için yeni çalışmalar yürütüyoruz. ‘Mutlu çalışan-mutlu misafir’ felsefesinden ödün vermeden tamamladığımız 2020 yılında, tüm çalışanlarının haklarını güvence aldık. Bu süreçte ekibi küçültmedik. Farklı çalışma modelleri uyguladık. Çalışanların da ekonomik istikrarını sağlamaya çalıştık. Yeni yatırımlarını Ege’nin en berrak sularına sahip Didim’de sürdüren Barut Hotels 2025 yılında 6 binin üzerinde çalışana ulaşacak.



3. JENERASYON MİSAFİR

Turizm sektöründe yeni mişteri edinimi kadar eski müşterilerinde tekrar aynı ülkeye ve tesise gelmesi de çok önemlidir. Bu hem ülkelerin turizm sektörü için hem de turizmde faaliyet gösteren işletmeciler için sürdürülebilir bir ekonomi ortamı yaratır. Tekrar gelen misafir oranı yüzde 35 olan Barut Hotels’in 40-50 yıldır ziyaretçisi olan, 3. jenerasyon misafirleri var. Bu garstronomiden festivallere, doğal güzelliklerden kültürel faaliyetlere her alanda aldıkları hizmetlerden memnun kaldıkları için tercihlerini bu yönde kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

ÇEVRE BİLİNCİ

2019’da hayata geçirilen We Care Çevre Bilinci Projesi ile uzun yıllardır sürdürdükleri çevre konulu projelerini tek çatı altında toplayan marka, dört adet doğa kitabı, koruma altına aldığı bitki ve hayvan türleri, bahçelerinde uygun alanlarda oluşturduğu bakıma muhtaç hayvanlar için hazırlanan kedi evleri ile misafirlerinin takdir ve sevgisini topluyor.

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