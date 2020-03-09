Hedef 500 milyon TL ciro

Warmhaus Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik, 1996 yılında doğal gazın ülkemize yeni geldiği dönemlerde radyatör ihtiyacının oluşmasıyla Çelikpan şirketleriyle sektöre girme kararı aldıklarını belirterek, “Beyçelik’in ana faaliyet alanı otomotivden aldığımız bir üretim disiplini, kaynak ve sac konusundaki bilgi ve tecrübemiz, bizi radyatör üretiminde de öne taşıyan unsurlar oldu. Yirmi üç yıl önce panel radyatör üretimi ile başladığımız yolculuğumuzu 2014’de aldığımız karar sonucunda gerçekleştirdiğimiz yatırımla cihaz üretimini de eklemeye karar verdik. Warmhaus olarak bugüne kadar arazi dahil üretim hatları, Ar-Ge, ürün tasarımı ve markamıza toplamda 400 milyon TL yatırım yaptık. Bursa’da bulunan ve toplam üretim alanı 35 bin 500 metrekare olan iki fabrikamızda panel radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretiyoruz.

En büyük onur ve gurur kaynağı ise yüzde 100 yerli sermayeyle, tamamı Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan Ar-Ge ekibimiz tarafından üretilen ürünlerimizin bugün 35’ten fazla ülkeye ihraç edilmesi” dedi.

İHRACAT HAMLESİ

Warmhaus olarak bu yılı hedeflerini gerçekleştirerek kapattıklarını aktaran Çelik, “2019’u, 370 milyon TL ciro ile tamamlayacağız. Bu cironun yüzde 60’ı ihracattan geliyor. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüyerek, 2020’de ciromuzu 500 milyon TL’ye, 2023’te ise 1 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. 2020 sonu itibariyle doğal gazın ulaştığı her noktada olmayı hedefliyoruz. Büyüme hedeflerimizle paralel istihdamımızı da artıracağız” dedi.

EN KÜÇÜK MODELİ ÜRETTİ

Tasarımı ve yazılımı tamamen Warmhaus Ar-Ge ekibine ait olan 0,058 metreküplük hacmi, 38 cm eni, 59,5 cm boyu ve 26 cm derinliğine sahip kendi sınıfında dünyanın en küçük kombilerinden biri olan Minerwa’nın satışa çıktığının bilgisini veren Warmhaus Genel Müdürü M.Kağan Turan da, “Warmhaus Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve yazılımı yapılan yüzde 100 yerli sermayeyle üretilen akıllı oda termostatı RecoWA’yı da pazara sunduk.

RecoWa kullanıcı dostu tasarımı ile cep telefonu üzerinden her yerden kombiyi kontrol etme fırsatı sunuyor. RecoWa ile çoklu ve farklı kullanıcılar aynı zamanda uygulamayı çalıştırabiliyor, istenilen zamanda istenilen sıcaklıklar ayarlanarak evin konforu artırılabiliyor” diye konuştu.