Hedef 34 milyon turist, 23 milyar dolar gelir
Türkiye turizm sektörünün Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı bir konuma geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Programa geçen yıl haziranla beraber başlamıştık ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin, tatillerini yapıp dönene kadar tüm noktalarda sağlık açısından en az riskin oluşturduğu hatta riskin sıfırlandığı ortamlarda tatil yapmalarını sağlıyoruz. 2021’de geçen yıla göre yüzde 100’lük artışlarla, toplam 34 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamayı bekliyoruz. Geçen yıl 12.5 milyar dolar civarında bir turizm gelirimiz olmuştu bu sene 23 milyar dolar bandına yükselmesini bekliyoruz” dedi.
Rusya başta olmak üzere Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere ve Hollanda pazarlarına yüksek beklentiyle yaklaştıklarını belirten Alpaslan, Moskova’daki temasları kapsamında, Türk turizm sektörü ile ilgili son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. 2019’un Türkiye turizmi açısından ‘olağanüstü’ geçtiğine işaret eden Alpaslan, “2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyorduk. Rekor kırarak 52 milyon turisti ağırladık ve 35 milyar dolara yakın turizm geliri elde ettik” diye konuştu.
AZ KAYIPLA GEÇTİ
Geçen yıla da yüksek beklentilerle girdiklerini belirten Nadir Alpaslan, “Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir turizm geliri hedeflemekteydik. Piyasa göstergeleri ve rezervasyonlar bunun rahatlıkla sonuçlanabileceğini gösteriyordu bize. Maalesef, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi turizm oldu ve bu çerçevede biz de turizm açısından mevcut hedeflerimizin gerisine düşmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Türkiye’nin 2020’yi rakip ülkelere kıyasla daha az kayıpla geçirdiğini vurgulayan Alpaslan, “Yine de geçen yılı turizm sektöründe yüzde 65 düzeylerinde bir kayıpla kapattık” yorumunu yaptı.
NİSAN BEKLENTİSİ
Alpaslan, salgın etkilerinin 2021’de de devam ettiğine işaret ederek, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı daha da geliştirdiklerini ifade etti. Türkiye’ye gelecek turistlerin, sağlık açısından güvenli bir tatil yapabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Alpaslan, “Bu çerçevede de başta Rus ziyaretçilerimiz olmak üzere tüm yabancı ziyaretçileri güvenli ve konforlu bir şekilde ağırlayabilecek tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Nisanla beraber turizm sezonunun da açılmasıyla beraber turizmde hareketliliğin başlayıp misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz” dedi.
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