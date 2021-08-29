Hedef 2025’te 50 bin yapay zekâ uzmanı

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak görevlerinin, yenilikçi teknolojilerin Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu aktaran Koç, “Günümüzdeki en önemli yenilikçi teknoloji, yapay zeka. Dünyadaki en değerli 10 şirkete baktığımız zaman, hepsinin yenilikçi teknolojileri kullandığını ve yapay zekayı yoğun biçimde kullandığını görüyoruz. Bizim için Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi’ni yazmak bir varoluş sebebi” diye konuştu.

YÜZDE 5 SEVİYESİ

Stratejiyi üç odakta belirlediklerini ifade eden Koç, şunları söyledi: “Birinci odağımız beceri, ikinci odağımız altyapı, üçüncü odağımız teknik veri. Şu an bir yapay zeka ile ilgili bir ortam hazırlamak istiyorsanız bu üç şeye ihtiyacınız var. Yapay zeka algoritmalarını yazabilecek iş gücüne ihtiyacınız var. Problemi çözmek için veriye ihtiyacınız var ve tabii bunları harmanlayabilecek bir işlem gücüne sahip olmanız gerekiyor. Türkiye’de bunu geliştirmek için neler yapabiliriz diye düşündük ve altı öncelik içinde 119 tane tedbir belirledik. Yapay zeka uzmanı sayısını artıracağız. Üniversitelerimizde lisans, lisans üstü programların sayısını artıracağız. 2025 yılı için 50 bin istihdam hedefi koyduk, 10 bin de lisans üstü mezunu yetiştireceğiz. Yapay zeka girişimlerinin, gayrisafi milli hasıla içindeki payının yüzde 5 seviyelerine ulaşmasını amaçlıyoruz.”

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