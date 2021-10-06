Hedef 2022’de 1000 mağaza! Tarım Kooperatif Market Genel Müdürü Hürriyet'e konuştu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tarım Kredi Kooperatifi marketinden yaptığı alışverişin ardından “Fiyatlar gayet uygun. Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik” açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürüyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, önceki gün Meclis’e gelerek AK Parti grup yöneticilerine son durum hakkında bilgi verirken, Tarım Kooperatif Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım da yol haritasını Hürriyet’e anlattı. “Hedef yıl sonuna kadar toplam 700 mağaza” diyen, Yıldırım, şunları söyledi: “Şu anda 486 mağazamız var, 215 mağaza da hazır, bu sene sonuna kadar açılacak. 2022 yılı içerisinde ise bu sayıyı 1000’e tamamlamayı hedefliyoruz. 12 depomuz bulunuyor. İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakası, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Ankara, Sivas, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır. Bu şehirlerde, merkezde, vatandaşa yakın mağazalar açacağız. 215 mağazamız, Sivas, Konya, Antalya, Mersin ve Ankara’nın doğusunda olacak. Mağazalarımız arasında yaklaşık 1.5- 2 kilometre mesafe olacak. Vatandaşlar yürüyerek de gelebilecek.”

Haberin Devamı

TANZİM MAĞAZASI DEĞİLİZ

Günlük endeksi takip ettiklerini, fiyatların diğer rakiplerin altında olmasına dikkat ettiklerini kaydeden Yıldırım, “Müşteriler fiyat farkının daha fazla olmasını bekliyorlar. Fiyatı belli bir noktada tuttuğumuzda rakipler fazla artış yapamıyor, bize göre ayarlama yapıyorlar. Bizim işimiz tanzim değil, tanzim mağazası değiliz. Ticari faaliyet gösteriyoruz, Türk işçisinin ürettiği kaliteli ürünlerin uygun fiyata ulaşımını sağlıyoruz. Kooperatif yapısıyız. Türk çiftçisinin ürünlerini alıp, onları destekleyerek, vatandaşla buluşturmayı hedefliyoruz. 2021-2026 stratejimiz var. Ufak mağazacılığın yanı sıra ‘Koopgross’ marketler açacağız. Gaziantep’te açtık, Ankara, İstanbul’da hazırlıklarımız var. 1000-1500 metrekare mağazalar olacak. Kendi markalarımızın yanı sıra Türk ve uluslararası markaların da satışı yapılacak. 2022’nin başında franchise modeline geçeceğiz. 2022 sonuna doğru e-ticarete gireceğiz. ‘Koopgel’ ve ‘Koopsanal’ ile ürünlerimizi tüketicilerimizin evlerine kadar getireceğiz” diye konuştu.

AK PARTİ’DEN 29 SAYFALIK PERAKENDE RAPORU: ZİNCİR MARKETLER ÇEVRE YOLUNA

Haberin Devamı

AK Parti bu yasama yılında Meclis gündemine gelmesi planlanan yasa çalışmasıyla ilgili dünya örneklerini inceleyerek 29 sayfalık bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulan Meclis Araştırma Hizmetleri’nin 1 Ekim tarihli raporunda fiyata müdahale, perakende mağazaların çalışma ve saatleri, indirim kampanyaları, tedarikçilerin büyük marketlere karşı korunması, haksız rekabetin önlenmesi, belirli ürünlerin satışına ilişkin yer, zaman, yaş fiyat gibi kısıtlamalar, yeni mağazaların açılma koşulları incelendi.

Haberin Devamı

Hem AK Parti’nin çalışması hem de raporda yeni açılacak zincir ve hipermarketlerin, şehir merkezleri dışında çevre yolları üzerinde yapılması gündeme geldi. Bu sisteme Amerika örnek gösterilirken, mevcut 1500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde ise züccaciye, kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışıldı. Raporda, bazı ülkelerde bu ürünlerin satışına izin verilmezken, bazı ülkelerde alkol, tütün, havai fişek, bıçak, kimyasal çözücü ve yay, piyango bileti ve sprey boya satışına yaş sınırlaması konulması dikkat çekti.

Haberin Devamı

SÜPERMARKET OMBUDSMANLIĞI

Rekabet Kurumu’nun, önerdiği “Süpermarket Ombudsmanlığı”nın, AK Parti’nin raporunda da yer alması dikkat çekti. Birleşik Krallık’ta perakendecilerin ürün tedarikçilerine adil davranmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında uygulanmaya başlayan, Zincir Market Ombudsmanlığı sistemi örnek gösterildi. Zincir Market Ombudsmanı, Zincir Market Tedarik Kanunu’nun ihlali halinde resen soruşturma başlatma yetkisine sahip olurken, Zincir Market Ombudsmanı, tedarikçinin sorununu doğrudan zincir market ile çözememesi nedeniyle kendisine başvurması halinde iki taraf arasındaki uyuşmazlığı çözmek için tahkim yetkisini kullanabiliyor.