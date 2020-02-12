Hedef 2 milyar dolar ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk iş insanlarından oluşan geniş bir heyetle birlikte Hırvatistan’da yürüttüğü temaslarda koronavirüsün ardından oluşan yeni iş fırsatları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar gündeme geldi. Temasları kapsamında Hırvatistan Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile bir araya gelen ve ikili görüşme sonrasında basına açıklama yapan Pekcan iki ülke arasındaki ticaret hacminin son iki yılda ivme kazandığını belirterek, “Son yıllardaki atılımlarla birlikte ticaret hacmimiz 664.5 milyon dolara ulaştı. Biz iki ülke arasındaki ticaret hacmini öncelikle 2 milyar dolara ve uzun vadede de 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Hırvat Bakan Horvat da Türkiye ve Hırvatistan iş insanlarının karşılıklı ticareti artırmaya yönelik adımlar attığını ve birçok sektörde iki ülke için de önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.



MATRİKS ÇALIŞMASI YAPILDI



İki ülkenin iş insanı heyetlerinin katıldığı Hırvatistan-Türkiye İş Forumu öncesinde konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere bir matriks çalışması başlattıklarını belirterek, “Hırvatistan’ın ithalatçı, Türkiye’nin ihracatçı olduğu ama karşılıklı ticaretin az olduğu ürünlerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı Hırvatistan resmi kurumlarına ilettik. Aynı çalışmayı onlar da yaparlarsa biz de seve seve dikkate alacağız. Öncelikle 2 milyar ve uzun vadede de 5 milyar dolar karşılıklı ticaret hedefi için karşılıklı ziyaretleri, ortak çalışma gruplarını ve iş dünyası temsilcilerinin bu süreçte aktif olmalarını son derece önemli buluyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin otomotiv yan sanayi, tekstil hazır giyim, demir-çelik, mobilya, ayçiçeği, bisküvi, şekerleme ve çikolata gibi ürünlerde potansiyeli ihracatçı olduğunu dile getiren Pekcan, bunun dışında hizmet, turizm, müteahhitlik ve müşavirlik alanlarında da iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek için önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çekti.



KORONAVİRÜS SONRASI FIRSAT



Bakan Pekcan, “Türkiye açısından Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hem AB hem Türkiye için elzem bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda dönem başkanlığı sürecinde Hırvatistan’ın bu yönedeki katkılarını son derece önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Çin’deki koronavirüs salgınına da değinen Pekcan, “Koronavirüs ile yeni ekonomik fırsatlar daha önem kazandı. Bu amaçla yeni ilişkiler kurmak daha anlamlı hale geldi. Yapılabilecek işbirliklerini değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

İZMİR'E SEVE SEVE GELİRİZ

Ruhsar Pekcan, Hırvat Bakan ile ikili görüşmesinde Hırvatistan iş insanlarını Eylül ayında gerçekleşecek İzmir Fuarı’na davet ettiğini belirti. Bakan Pekcan, “Mavi Kıta sembolüyle bir tema düşünüyoruz bu yıl İzmir Fuarı için. Bu kapsamda Hırvatistan’ı da geniş katılımlı bir heyetle İzmir’e davet ettik” diye konuştu. Hırvat Bakan Horvat da, “İzmir’e seve seve gelmek, fuardaki fırsatları değerlendirmek isteriz” dedi.

TÜRKİYE'DEN ÇAĞRI MERKEZİ

Hırvatistan’ın önde gelen hizmet sağlayıcı şirketlerinden biri olan M Plus Group CEO’su Darko Horvat, “Türkiye’den CMC Çağrı merkezini İngiliz fon şirketi Mideurope’dan 36 milyon Euro’ya satın aldık. 4 binin üzerinde çalışanı bulunan alanında Türkiye’nin önemli şirketlerinden biri. Biz de Türkiye’deki bu satın alma ile operasyonumuzu büyüttük, oldukça heyecanlıyız. 25 dilde çağrı merkezi hizmeti veriyoruz. 80 ülkede 200 şirkete bu hizmeti veriyoruz. Türkiye ile birlikte global büyüme hedeflerimizi katlayarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.