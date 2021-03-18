Hedef 1 milyon İngiliz turist

İngiliz turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini değerlendiren easyJet Holidays CEO’su Garry Wilson, müşterilerinin yaklaşık dörtte üçünün bu yıl bir seyahat planladığını belirterek, “Birleşik Krallık’taki tüketicilerin yüzde 65’inin 2021’de aktif olarak seyahat etmek istediğini biliyoruz. Bu nedenle, salgının zorluklarını ve geçen yıl sürekli değişen seyahat kısıtlamalarına rağmen bu yazın easyJet ve easyJet Holidays’in başarılı olacağına dair iyimseriz. Sadece iki hafta önce İngiltere Başbakanı’nın uluslararası seyahatlere yeniden başlama niyetini açıklaması sonrasında Birleşik Krallık’ta rezervasyonlarda yüzde 630’luk bir artış gördük. Aşılamanın ve testlerin seyahatin kilidini yeniden açmanın anahtarı olduğunu biliyoruz. Tünelin sonunda bir ışık var” dedi.

14 GECE KONAKLAMA

Garry Wilson, Türkiye’nin easyJet Holidays ve Birleşik Krallık için önemine de değindi. easyJet Holidays’i 2019’da hayata geçirdiklerini hatırlatan Wilson, “Türkiye, başından beri en önemli destinasyonlarımızdan biri oldu. easyJet, İngiltere ile Türkiye arasında 18 rota sunuyor ve bu yaz, kaldırılan kısıtlamalara tabi olarak ülkeye yaklaşık bir milyon koltuk ile uçmayı umuyoruz. Türkiye, salgın boyunca en çok satan destinasyonlarımızdan biri oldu. easyJet Holidays ile bu yaz Dalaman, Antalya, İzmir ve Bodrum’da 250’den fazla otelle fantastik bir otel yelpazesi ile tatil sunuyoruz. Her şey dahil, Türkiye’de tatil rezervasyonu yapan Birleşik Krallık müşterilerinin favorisi olduğunu kanıtlıyor. Bunun nedeni, kalite ve seçenek sunmasıdır, ancak toplam tatil maliyetlerini bilmenin güvencesiyle - müşterilerimizin son birkaç aydaki olaylardan sonra daha da fazlasını istediği bir şey. Özellikle Dalaman, ortalama 14 gece konaklamayı tercih eden aileler için favori olurken, Antalya 5 yıldızlı her şey dahil lüks arayan ailelerin gözdesi oluyor. İzmir ve Bodrum, ortalama yedi gecelik konaklama için rezervasyon yaptıran çiftler ve arkadaşlar arasında popüler” şeklinde konuştu.

‘GENİŞLETMEYE ODAKLANACAĞIZ’

Türkiye turizmi için işbirliği yaptıklarına dikkat çeken Garry Wilson, kısıtlamalar azalmaya devam ettikçe ve talebin güçlendiğini gördükçe, Türkiye’deki portföylerini genişletmeye odaklanacaklarını söyledi. Wilson, “Tatillere ilham vermek, Türk turizm endüstrisi ile ortak olmaya devam etmek ve bir kez daha insanlara unutulmaz ve hak edilmiş molalar vermek istiyoruz” diye konuştu.

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