Haziranda en çok mevduat kazandırdı

Haberin Devamı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 0.37, Euro yüzde 0.77, BIST 100 endeksi yüzde 1.41 ve külçe altın yüzde 1.53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS yüzde 0.61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 0.63, Euro yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.66 ve külçe altın yüzde 1.78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.