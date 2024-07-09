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Haziranda en çok mevduat kazandırdı

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#TÜFE
Haziranda en çok mevduat kazandırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran’a ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 0.37, Euro yüzde 0.77, BIST 100 endeksi yüzde 1.41 ve külçe altın yüzde 1.53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS yüzde 0.61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 0.63, Euro yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.66 ve külçe altın yüzde 1.78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

 

 

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#TÜFE

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