Haziranda bütçe açığı 19.4 milyar

Haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 artarak 66.3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 26.8 artarak 85.6 milyar lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 artışla 6.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 79.3 milyar liraya yükseldi. Haziranda mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 5.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Cari transferler, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 artarak 38.5 milyar liraya çıktı. Bütçede sermaye gideri olarak bilinen yatırımlar için haziranda 7.8 milyar lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 137.5 oldu.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 artarak 55.4 milyar lira oldu. Vergi türleri bakımından haziranda geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde bin 195.3 arttı. Geçen yıl haziranda 148 milyon lira olan kurumlar vergisi geliri, bu yıl haziranda 1.9 milyar lira oldu. Haziranda ithalde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 95.8, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 25.4, damga vergisi yüzde 7.4, harçlar yüzde 119.7, diğer vergiler yüzde 125.5 artarken, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 9.1, gelir vergisi yüzde 22.9, dahilde alınan KDV yüzde 75 düşüş gösterdi.