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HaberlerEkonomi HaberleriHaziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
GeriEkonomi Haziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Haziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

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Haziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 614 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 9 yurt içi satış ve teslim, 6 hariçte işleme izin, 58 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı. Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 17 olarak gerçekleşti. 

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