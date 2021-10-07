Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe çifte rekor

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiği aşıldı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başardı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 211 milyar dolarlık ihracat da aşılmış oldu.

Geçen yılın eylül ayında 1 milyar 788 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 1 milyar 948 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocak-eylül döneminde de yüzde 22,3 artışla 14 milyar 810 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 345 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 165 milyon dolarla Bursa ve 140 milyon dolarla Denizli takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

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Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 303 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 295 milyon dolarla İspanya ve 204 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 159 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 271 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 144 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı. TİM verilerine göre, eylül ayında 177 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9,4 pay aldı.

"BAZI FİRMALAR SİPARİŞLERE YETİŞEBİLMEK İÇİN VARDİYALI SİSTEME DÖNDÜ"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün katma değerli üretimi, istihdama, ihracata katkısı ve yıllık 16 milyar doları aşkın net döviz getirisi ile Türkiye için stratejik sektörler arasında yer aldığını vurguladı. Salgının başında sıkıntılı bir dönem geçiren sektörün, Haziran 2020’den itibaren giderek yükselen bir ivme yakaladığını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

“Küresel tedarik zincirindeki değişimin pozitif etkilerini giderek daha fazla hissediyoruz. Sektör eylülde yüzde 81 ile salgın öncesinin kapasite kullanım oranlarına yaklaştı. İhracata çalışan firmalarda kapasite kullanımı yüzde 85’in de üzerine çıktı. Bazı firmalar siparişlere yetişebilmek için vardiyalı sisteme döndü. Talep artışı eylül ayında çifte rekoru beraberinde getirdi. Eylülde 1 milyar 948 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatımızı gerçekleştirdik. Eylül aylarına baktığımızda 2020’ye göre yüzde 9, 2019’a göre yüzde 29,8 artıdayız. 2021’in ocak-eylül döneminde de 14 milyar 810 milyon dolarla en yüksek 9 aylık performansımıza imza atmış olduk. Ocak-eylül dönemlerine baktığımızda 2020’ye göre yüzde 22,3 2019’a göreyse yüzde 11,5 ihracat artışı gerçekleştirdik."

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Gültepe, son 12 ayda 19,8 milyar dolar ihracata ulaştıklarını aktararak, "Önümüzde üç ay kaldı. Aynı hızla gidebilirsek yılı 20 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz. Bugüne kadarki en yüksek yıllık ihracatımızı 18,7 milyar dolarla 2014’te gerçekleştirdik. Eğer büyük bir aksilikle karşılaşmazsak 2021’de yıllık ihracat rekorumuzu yenileyeceğiz. Şimdiden sektörümüze, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.