Hazır giyim fuarında 100 milyon dolarlık beklenti

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Verilere bakıldığında, ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek LifeStyle Türkiye 2022 Kadın Hazır Giyim Fuarı, Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir konumunda bulunuyor. Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından 6. kez düzenlenen fuar, aynı zamanda sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurt dışına ihracat yapacak firmalar için de büyük önem arz ediyor.

16 BİN YENİ TASARIM

Kadın hazır giyim sektörü, dünyanın en hızlı gelişen, üretim ve tüketim pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye, bu sektörde üretim ve tüketim konularında dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 6.sı düzenlenen fuar sektördeki tasarımcı, üretici, toptancı ve mağaza zincirlerini bir çatı altında birleştiren en büyük uluslararası fuar olma özelliği taşıyor. 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarının ilk defa sergileneceği fuarda, 110 üretici firma, 150’den fazla marka ve yurtdışından davet edilen 4 bin 500 mağaza, butik ve toptancının bir araya gelmesi planlanıyor. Sektördeki ihracatın, mağazalaşmanın ve markalaşmanın yolu olan fuar ile katılımcı firmalar, 16 binin üzerinde yeni tasarım ve koleksiyon sergileyecek. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretim yapan firmalar ile 56 ülkeden beklenen yoğun ziyaretçinin kısa sürede bir araya gelme fırsatı bulacağı fuarda, bu sezon 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmesi bekleniyor.