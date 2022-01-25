Hazır giyim fuarında 100 milyon dolarlık beklenti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia Başka milli takım...6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia! Başka milli takım...#Okan Kocuk
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte Bitcoini yükselten sebep Fitchin açıklamasına dikkat...İşte Bitcoin'i yükselten sebep! Fitch'in açıklamasına dikkat...#Kripto Para
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Tarihin en derin krizi... Floryaya gidemeyen G.Saraylı yöneticiTarihin en derin krizi... Florya'ya gidemeyen G.Saraylı yönetici#Galatasaray
Dış politikada hedef: Sorunsuz çember Kritik toplantının ayrıntıları belli olduDış politikada hedef: Sorunsuz çember! Kritik toplantının ayrıntıları belli oldu#Cumhurbaşkanlığı
Uyanmak için en güzel manzara'Uyanmak için en güzel manzara'#Ünlülerden Kar Manzaraları
Yoncalardan biri soldu Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...Yoncalardan biri soldu! 'Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...'#Fatma Girik
Rahat uyu Saadet HanımRahat uyu Saadet Hanım#Saadet Göncay
Kılıçdaroğlu formül arayışındaKılıçdaroğlu formül arayışında#Kılıçdaroğlu
HABERLEREkonomi Haberleri

Hazır giyim fuarında 100 milyon dolarlık beklenti

#Hazır Giyim#Konfeksiyon#İhracat
Hazır giyim fuarında 100 milyon dolarlık beklenti

Geçen yılın ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 artış ile 14.8 milyar dolara ulaştı.

Haberin Devamı

Verilere bakıldığında, ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek LifeStyle Türkiye 2022 Kadın Hazır Giyim Fuarı, Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir konumunda bulunuyor. Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından 6. kez düzenlenen fuar, aynı zamanda sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurt dışına ihracat yapacak firmalar için de büyük önem arz ediyor.

16 BİN YENİ TASARIM

Kadın hazır giyim sektörü, dünyanın en hızlı gelişen, üretim ve tüketim pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye, bu sektörde üretim ve tüketim konularında dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 6.sı düzenlenen fuar sektördeki tasarımcı, üretici, toptancı ve mağaza zincirlerini bir çatı altında birleştiren en büyük uluslararası fuar olma özelliği taşıyor. 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarının ilk defa sergileneceği fuarda, 110 üretici firma, 150’den fazla marka ve yurtdışından davet edilen 4 bin 500 mağaza, butik ve toptancının bir araya gelmesi planlanıyor. Sektördeki ihracatın, mağazalaşmanın ve markalaşmanın yolu olan fuar ile katılımcı firmalar, 16 binin üzerinde yeni tasarım ve koleksiyon sergileyecek. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretim yapan firmalar ile 56 ülkeden beklenen yoğun ziyaretçinin kısa sürede bir araya gelme fırsatı bulacağı fuarda, bu sezon 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazır Giyim#Konfeksiyon#İhracat

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın