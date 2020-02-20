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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 20.02.2020 - 08:32,Son Güncelleme:/

Hazine'den önemli açıklama! Vergi borcu olanlar dikkat

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Hazine'den önemli açıklama! Vergi borcu olanlar dikkat

Hazine, vergide "kanun yolundan vazgeçme" uygulamasına açıklık getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 7194 sayılı yasayla düzenlenen konuya ilişkin hükümlerden yararlanmak için gereken şartlara açıklık getirildi.

Tebliğde "kanun yolundan vazgeçme" kapsamı; vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) şeklinde açıklandı.

 

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