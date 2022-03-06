Hazine’den müteahhitlere kolaylık

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Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek. Örneğin Karayollarında ihale ile iş yapan müteahhit işini tamamladı, hakediş aşamasına geldi ancak Karayolları’nda ödenek yok. Aynı firma Karayolları’nda alacaklı ama vergi borcu da var. Firmanın vergi borcuna faiz işliyor, aynı zamanda yeni ihaleye gireceği zaman vergi borcunu da ödemesi gerekecek. Firma vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belgeyle kuruma başvurusunu yapacak. Borca denk gelen ödenek ve nakit tamamlanarak kurum tarafından vergi dairesine aktarılacak. Böylece firmanın borcu ödenmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçları, ödemenin tamamı beklenilmeksizin, hak sahiplerinin merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecek. Tebliğe göre, hak sahibine ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme yapılabilecek. Ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

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KARAYOLLARI VE DSİ

Uygulamayla hem kamu alacağının hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmiş olacağı belirtilirken hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetlerin önlenmiş olacağı kaydedildi. Yetkililer, düzenlemenin daha çok özel bütçeli idareleri ilgilendirdiğini dile getirirken, Karayolları ve DSİ’ye iş yapanların sisteminden yararlanması bekleniyor.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ

Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için; vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilecek. Bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilecek. Belgenin teyidi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri aracılığı ile https://ivd.gib.gov.tr internet adresinde yer alan “Doğrulamalar” / “Mükellefiyet Yazısı / Borç Durum Yazısı Doğrulama” ekranından yapılacak.