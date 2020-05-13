MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
GeriEkonomi Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 18:08,Son Güncelleme:

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 15 Nisan 2020 valörlü, 14 Nisan 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 11 bin 145 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 2 bin 478 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle