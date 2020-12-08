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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı

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Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 519 milyon 650 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 519 milyon 650 bin lira tutarında, 9 Aralık 2020 valörlü, 3 Aralık 2025 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek. 

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