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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Hazine'den 2.25 milyar dolarlık tahvil ihracı

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Hazine'den 2.25 milyar dolarlık tahvil ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Dolar cinsinden 2031 vadeli tahvilde ihraç miktarı 2,25 milyar dolar oldu. Tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verildiği anımsatıldı.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "İhraç tutarı 2 Aralık'ta hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu. Tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı." ifadesine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar finansman
sağladı.

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