Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı

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Kırık vade ise uygulanamayacak. Hazine Bakanlığı’nın 10 soru ve 10 cevabı şöyle:

1- Kur korumalı hesabı (KKH) kimler açabilir?

Hesap sahibinin “yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması” gerekiyor.

2- Hesap açılışlarında dikkate alınacak kur ne zaman ilan edilecek? KKH kapsamında yararlanıcılara faize ek olarak yapılacak ödemeler nasıl yapılacak?

Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı dolar, Euro ve sterlin döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılmasının gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Merkez Bankası’na iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım MB tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

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3- Bankalara saat 11.00’den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlenmelidir?

Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği dolar, Euro ve sterlin döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.

FARKLI PARA BİRİMLERİNDE OLABİLECEK

4- Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?

Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH, farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de olabilecek.

5- Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?

Müşterek hesap açmak isteyen paydaşlar, kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilir.

6- 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün müdür?

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Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülmektedir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmemektedir.

7- Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişi ye yeniden hesap açılabilir mi?

Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa, yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmaması öngörülmektedir.

4 FARKLI SENARYO

8- Söz konusu işlemlere yönelik örnek senaryolar nelerdir?

Döviz kuru 10 TL, KKH faizi yıllık yüzde 14 ve 100 TL tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik öngörülen senaryolar aşağıdaki gibidir:

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1. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 TL olursa, KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

2. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 TL olursa, KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

3. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 TL olursa, KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

4. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 TL olursa, KKH yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 TL alacak. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 TL tutarındaki fark TCMB tarafından bankaya ödenecek.

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9- Kur korumalı hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mıdır?

Bankaların, kur korumalı hesaplara uygulayacağı faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu esaslar katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak.

10- Kur korumalı hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?

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Kur korumalı hesapların, mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir.