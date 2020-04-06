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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

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Hazine yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın tahvil ihalesi ile kira sertifikası ihracı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 3 yıl (1169 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak. 

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