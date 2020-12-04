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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Sayın Bakanımız ve bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır. Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.

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