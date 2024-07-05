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Hazine ve Maliye Bakanlığından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına yanıt

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi#Tasarruf
Hazine ve Maliye Bakanlığından Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uyulmadığı iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:40

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur" açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekli olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın bir yandan tasarruf tedbirlerini açıklarken bir yandan da genelgeye uymadığı gibi gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmak istendiği bildirilerek, söz konusu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu kurumlarının kapsama alındığı, birçok alana ilişkin kuralların belirlendiği, uygulanması konusunda kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulamanın takip edildiği aktarıldı.

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Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin temel amacı kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamaktır. Bu yaklaşımla kamuda deprem riski hariç yeni hizmet binası satın alınması, kiralanması ve yaptırılmasına izin verilmemektedir. Ancak, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım-onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır. 1985 yılında faaliyete geçen Bakanlığımızın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım-onarımının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu tarz çarpıtma haberlerle tasarruf genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki genelgenin uygulanması, gerek kurumlarımızca gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmeye devam edilecektir."

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi#Tasarruf

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