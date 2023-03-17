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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüm destek paketi açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Kentsel Dönüşüm#Destek Paketi#İnşaat
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 09:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı. Konut yapım kredisinde 120 ay vadeli yüzde 0,79 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi verilecek. Konut güçlendirme kredisinde faiz oranı yüzde 0.99 olacak ve 320 bin lira olacak. Krediye başvuru yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda;

1. Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için

2. Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

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Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7’den %9’a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL’ye kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz.

Bu finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanlığından kentsel dönüşüm destek paketi açıklaması

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#Kentsel Dönüşüm#Destek Paketi#İnşaat

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