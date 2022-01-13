Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eski KDVnin faturaya yansıma iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. İSKİye özgü bir uygulama bulunmamaktadır." denildi.
Basın Açıklaması (13.01.2022) pic.twitter.com/6ivU6RhAnU— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 13, 2022
İSKİ'NİN KDV DUYURUSU
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen 'bakım bedeli' üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti.
Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara 'insani su hakkı' kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır" denilmişti.