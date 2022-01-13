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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama

#İSKİ#KDV#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığından İSKİnin KDV iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eski KDVnin faturaya yansıma iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. İSKİye özgü bir uygulama bulunmamaktadır." denildi.

 

 

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#İSKİ#KDV#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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