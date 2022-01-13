Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eski KDVnin faturaya yansıma iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. İSKİye özgü bir uygulama bulunmamaktadır." denildi.

Basın Açıklaması (13.01.2022) pic.twitter.com/6ivU6RhAnU — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 13, 2022

İSKİ'NİN KDV DUYURUSU