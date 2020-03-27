Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Esnaf Destek Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan Esnaf Destek Paketi bilgi notuna ilişkin açıklama yaptı. Destek Paketi'ne ilişkin yapılan gerçeği yansıtmayan paylaşımlara ilişkin de itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.

İşte o açıklama: