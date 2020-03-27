Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:18,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Esnaf Destek Paketi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı Esnaf Destek Paketi'ne ilişkin olarak bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan yanlış bilgilere ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan Esnaf Destek Paketi bilgi notuna ilişkin açıklama yaptı. Destek Paketi'ne ilişkin yapılan gerçeği yansıtmayan paylaşımlara ilişkin de itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.
İşte o açıklama:
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