Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'döviz büroları' ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 13, 2021
Basın Açıklaması
(13.10.2021) pic.twitter.com/3NvHIFmJnY
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