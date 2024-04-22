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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama: Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi#Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama: Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 11:47

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.

Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.

Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi#Mehmet Şimşek

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