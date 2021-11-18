Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan döviz büroları kararıyla ilgili açıklama

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan düzenleme yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 18’inci maddesinin 7’nci fıkrasında yer alan ’mevcut ortaklar dışında kişilere’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı tebliğin 20’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında yer alan ’tüm işlemlerde’ ibaresi yerine ’100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için’ ibaresi getirildi. Böylelikle Döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 Dolar ve üzeri işlemler için uygulanacağı duyurdu.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle dendi:

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür.

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Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu değişiklikte "işlem limitlerini belirlemeye" ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir.

Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.