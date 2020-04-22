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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesaplarını açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesaplarını açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarını listeledi. Liste dışındaki hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık resmi hesaplar dışındaki sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi konusunda uyarı yaptı.


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