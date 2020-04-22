Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesaplarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarını listeledi. Liste dışındaki hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık resmi hesaplar dışındaki sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi konusunda uyarı yaptı.
Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın resmi sosyal medya adresleri ekte listelenmiştir. Resmi hesaplarımız dışındaki hesaplara itibar etmemeniz rica olunur.https://t.co/qD2lSAcyXq pic.twitter.com/zmXdStPoJ6— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 22, 2020
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