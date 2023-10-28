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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hatıra parası

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#Hatıra Parası#Cumhuriyet#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Cumhuriyetin 100üncü yılına özel hatıra parası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 16:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Cumhuriyetin 100üncü yılına özel hatıra parası

100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

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Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

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#Hatıra Parası#Cumhuriyet#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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