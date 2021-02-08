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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 10 Şubat'ta başlıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 10 Şubat'ta başlıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Şubat 2021 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 10 Şubat 2021 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 728 gün vadeli olacak ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşecek.

Kira ödemeleri 11 Ağustos 2021, 9 Şubat 2022, 10 Ağustos 2022, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 8 Şubat 2023'te gerçekleştirilecek.

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