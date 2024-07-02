Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten vergi mesajları... Kasada hasılat takibi başlıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üzerinde çalışılan yeni vergi paketinin detaylarını anlattı. HaberTürk’te canlı yayın programına katılan Şimşek, asgari ücretten yurtdışı çıkış harcına, Borsa kazançlarını vergilendirmeden hasılat takibine kadar pek çok konuya değindi.

KUYUMCU, DOKTOR, AVUKAT

Şimşek, kamuoyu gündemine gelen vergi paketi hazırlıklarına ilişkin olarak, yurtdışı merkezli çok uluslu şirketlere asgari yüzde 15 kurumlar vergisi getirdiklerini, yurtiçinde asgari kurumlar ve gelir vergisini çalıştıklarını ifade etti.

Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahının 16 bin 46 lira olduğunu söyleyen Şimşek bunun doktorda 27 bin 376 lira, avukatta 17 bin 805 lira kaydedildiğine dikkat çekerek, “Bütün bu alanlarda yetki alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz” dedi.

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ÇOK KAZANANLARI UYARIYORUM

İşletmelerde artık hasılat tespitine gideceklerini vurgulayan Şimşek, “Sabahtan kapanışa kadar kasada oturacağız, hasılat tespiti yapacağız. Bunu değişik aylarda tekrarlayacağız. Eğer beyan bu hasılatla uyumlu değilse izaha davet edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, 1.1 milyondan fazla kurumlar vergisi mükellefinin olduğunu, geçen yıl 454 bin firmanın zarar beyan ettiğini belirterek, “Türkiye’de 2.6 milyon gelir vergisi mükellefi var. Geçen sene 1.2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti. Büyük bir kısmının beyanları ile hasılatları arasında inanılmaz uyumsuzluk var. Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız” diye konuştu.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI DEPREM İÇİN

Şimşek, yurtdışı çıkış harcında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, “Eğer uygun görülürse bunun artırılarak, deprem için bir kaynağa dönüştürülmesi taraftarıyız” dedi. Taslak çalışmaya göre yurtdışı çıkış harcının öğrencilerden alınmayacağını belirten Şimşek, “Orijinal taslakta zaten 23 yaşına kadar yurtdışı çıkış harcının alınmaması gündemdeydi. Son şeklini bilmiyorum” yanıtını verdi.

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Şimşek, bu ay maktu vergilerin son 6 ayın enflasyonu kadar artırılacağına dikkati çekerek “Bütün yükümlülüklerimizi artırırken gelirlerimizi de en az enflasyon kadar artırmamız lazım. Yoksa bütçe dengelerini tutturamayız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİL

Şimşek, asgari ücrette dolar bazında “muazzam bir artış” yapıldığını söyledi. Şimşek, “Haziran 2024 itibarıyla asgari ücret 524 dolar. Tarihin en yüksek zirvelerinden birini bu dönemde yakalamış. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Aynı şeyi emeklilerimiz, memurlarımız için söyleyebilirim. Polonya hariç, Avrupa’daki gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” dedi.

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Şimşek, kripto varlıkları vergi kapsamına alacaklarını belirterek, “Bu pakette değil ama bir sonraki pakette muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirilmesine çalışıyoruz” dedi.

ÇİFT MAAŞ ALMAM MÜMKÜN DEĞİL

Şimşek, kamuda çift maaş uygulamasının sorulması üzerine de “Benim zaten çift maaş almam mümkün değil. Ben aslında bu kamu hizmetini askerlik hizmeti olarak görüyorum. Ben ülkemi sevdiğim için şu anda bu sorumluluğu taşıyorum. Kişisel anlamda maddi ve manevi olarak büyük bir fedakarlık yaptığım çok net” diye konuştu. Tasarruf paketine ilişkin düzenlemenin yakında Meclis’e gideceğini aktaran Şimşek, “Nerede görev alırsa alsın, kaç yerde görev alırsa alsın en fazla bir maaş alabilir. O maaşı da şimdi sınırlayacağız” dedi.

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BORSAYA VERGİ SONRAKİ PAKETTE

Özellikle gayrimenkul kazançları gibi yatırım fonlarında kâr dağıtımını zorunlu hale getireceklerini anlatan Şimşek, “Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarının vergi istisnasını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan kamu-özel işbirliği projelerinin kurumlar vergisini yüzde 30’a çıkaracağız” diye konuştu.