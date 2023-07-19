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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

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#Mehmet Şimşek#Birleşik Arap Emirlikleri#Anlaşma
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: BAEnin Türkiyeye devam eden güçlü desteği için minnettarız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 22:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Şimşek mesajında, "BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmayla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Şimşek#Birleşik Arap Emirlikleri#Anlaşma