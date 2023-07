Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmayla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Today we have witnessed the signings of several strategic agreements and MOUs worth a total of USD 50.7 billion to further cement ties between the UAE and Turkiye.



The agreements across a range of sectors including export financing, earthquake bonds, energy, defence,…