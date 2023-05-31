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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ekonomi mesajı: Refah seviyesini ilerilere taşımaya devam edeceğiz

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden ekonomi mesajı: Refah seviyesini ilerilere taşımaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 11:37

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4,0 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır.

Sıkı küresel finansal koşulların devam ettiği ve küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz.

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Ayrıca, potansiyel üretimin artması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,0 büyümüş ve kesintisiz artışını 14’üncü çeyreğe taşımıştır.

Bilinmelidir ki ilk çeyrekte sadece yüksek büyüme gerçekleşmemiş, aynı zamanda büyümenin kapsayıcılığı da korunmuştur. 2023 yılı ilk çeyreğinde istihdam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,6 milyon kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 9,9’a düşerek tek haneye gerilemiştir.

Öte yandan, dar ve sabit gelirli kesimlere yönelik atmış olduğumuz adımlar sayesinde iş gücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artarak yüzde 38’e yükselmiştir.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Ekonomi

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