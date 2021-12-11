Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bugün iş dünyası ile buluşacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Ankarada korkunç kaza: 6 ölü, 3 yaralıAnkara'da korkunç kaza: 6 ölü, 3 yaralı#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
Almanyanın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olafı anlattıAlmanya'nın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olaf'ı anlattı#Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Omikron belirsizliğiOmikron belirsizliği#Omicron
Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendiYeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi#Bora Gencer
Tarihi yarış öncesi Verstappenden özel açıklamalar Umarım...Tarihi yarış öncesi Verstappen'den özel açıklamalar! 'Umarım...'#Formula 1
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Berrakın sıkıntısıBerrak'ın 'sıkıntısı'#Berrak Tüzünataç
HABERLEREkonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bugün iş dünyası ile buluşacak

#Nureddin Nebati#İş Dünyası#Buluşma
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bugün iş dünyası ile buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Çok sayıda iş insanının katılması beklenen toplantı saat 13.30'da başlayacak.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı. 

Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap vermişti.

Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Smart Trade Coine suç duyurusu Mağdurlar savcılığa koştuSmart Trade Coin'e suç duyurusu! Mağdurlar savcılığa koştuHaberi görüntüle

MUHALEFETE TATLILI DAVET

Bakan Nebati, perşembe günü gerçekleştirdiği bütçe sunuş konuşmasında “Daha detaylı bilgi talep eden arkadaşlarımızı da tüm siyasi parti temsilcilerimizle beraber Bakanlığımıza davet ediyorum; lütfen rahat rahat görüşelim, konuşalım, hep beraber” dedi.

Muhalefet sıralarından gelen, “Sayın Bakanım, içeriye almamazlık yapmazsın değil mi?” sorusuna karşılık da Bakan Nebati, “Tatlımız var, meyvemiz bol” diye esprili yanıt verdi. Nebati’nin bu davetinin, Bakanlığıyla “ilişkili” kurumlardan TÜİK ile ilgili gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

ÜSLUP TEŞEKKÜRÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “teknik bir bakan” diye nitelediği Nebati için, “Hakikaten nezaketli ve hoş üsluplarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. “Tabii, bu, sürekli her şeye katılıyoruz demek değildir” diyen Usta, “Dolayısıyla burası teknik bir yer madem, Sayın Bakan teknik bir bakan. Üslubu için çok teşekkür ediyorum ancak bu mukayeseleri sağlıklı yapmak lazım, yanlış mukayese yaptığımızda kamuoyuna yanlış bilgi vermiş oluruz” uyarısında da bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#İş Dünyası#Buluşma

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat