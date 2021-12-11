Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bugün iş dünyası ile buluşacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı.

Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap vermişti.

Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

MUHALEFETE TATLILI DAVET

Bakan Nebati, perşembe günü gerçekleştirdiği bütçe sunuş konuşmasında “Daha detaylı bilgi talep eden arkadaşlarımızı da tüm siyasi parti temsilcilerimizle beraber Bakanlığımıza davet ediyorum; lütfen rahat rahat görüşelim, konuşalım, hep beraber” dedi.

Muhalefet sıralarından gelen, “Sayın Bakanım, içeriye almamazlık yapmazsın değil mi?” sorusuna karşılık da Bakan Nebati, “Tatlımız var, meyvemiz bol” diye esprili yanıt verdi. Nebati’nin bu davetinin, Bakanlığıyla “ilişkili” kurumlardan TÜİK ile ilgili gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

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ÜSLUP TEŞEKKÜRÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “teknik bir bakan” diye nitelediği Nebati için, “Hakikaten nezaketli ve hoş üsluplarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. “Tabii, bu, sürekli her şeye katılıyoruz demek değildir” diyen Usta, “Dolayısıyla burası teknik bir yer madem, Sayın Bakan teknik bir bakan. Üslubu için çok teşekkür ediyorum ancak bu mukayeseleri sağlıklı yapmak lazım, yanlış mukayese yaptığımızda kamuoyuna yanlış bilgi vermiş oluruz” uyarısında da bulundu.