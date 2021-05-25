Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan nefes kredisi ve kripto düzenlemesi hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi desteklerinin milli gelire oranının yüzde 3'ü aşacağını belirten Bakan Elvan, nefes kredisi paketi ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alacak." dedi. Elvan nefes kredisi ile ilgili detayların bu hafta açıklanacağını belirtti.

Yıl sonunda 22-25 milyar dolar cari açık beklediklerini ifade eden Elvan, "Bilişim, savunma ve enerji sektörlerinde kredi tahsis süreçleri değişecek." dedi.

VATANDAŞLARA KRİPTO UYARISI

Bakan Elvan, kripto düzenlemesinin kısa sürede biteceğini belirtirken, vatandaşlara da yönetemeyecekleri riskileri almamaları konusunda uyarıda bulundu. Elvan şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımız koordinasyonunda bir çalışma grubu oluşturduk. Bu grup yoğun bir şekilde çalışmalarını yürüttü. Önce Merkez Bankası bir düzenleme yaptı, arkasında MASAK çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor. Bu konudaki çalışmamızı kısa sürede tamamlayacağız. Ancak ben şunu söylemek de istiyorum vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı.

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