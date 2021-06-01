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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda yeni dönem için beklentilerini aktardıklarını belirtti. Bakan Elvan, "Yeni Genel Sekreter Sayın Mathias Cormann'a görevinde başarılar diledik." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısına katıldı

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