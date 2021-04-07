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HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı
GeriEkonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik." ifadesini kullandı.

Elvan, çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."

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