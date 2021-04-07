Hazine ve Maliye Bakanı Elvan G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Elvan, çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."

G-20 Bakanlar toplantısına katıldık.

1⃣Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

2⃣Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık

3⃣Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık pic.twitter.com/Mp8yHD4Js8 — Lütfi Elvan (@lutfielvan) April 7, 2021

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