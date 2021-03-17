Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ‘Ekonomi Reformları’ ile ilgili konuştu... Esnafa kalıcı düzenleme

İstisna uygulamasının basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafı ilgilendirdiğini ifade eden Elvan, “Gelir vergisinden muaf tutuyoruz, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak, bunu özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu. Elvan, bu adımın, salgın süreciyle kısıtlı geçici bir uygulama olmayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketi ile ilgili çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerinden paketle ilgili bilgi istenildiğini söyleyen Elvan, AA Editör Masası’nda konuştu. Elvan, “Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geleceğiz. Ekonomi Reformlarının detaylarını paylaşacağız” dedi. Yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceklerini vurgulayan Elvan, onlara da programı kapsamı bir şekilde anlatacaklarının altını çizdi.

Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin takvimi hazırladıklarını dile getiren Elvan, “Ne var takvimimizde? Sorumlu kuruluş, ilgili kuruluşlar kimlerdir? Bu eylemi ne kadarlık bir sürede tamamlayacağız? Bunların hepsini kapsamlı olarak paylaşacağız. Planımız cuma günü ama biraz daha ihtiyatlı olmak adına önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem planımızı, takvimimizi sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Elvan, dijital para ile kriptoyu karıştırmamak gerektiğini vurgulayarak, “TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var” dedi. Elvan, dijital para konusunda Merkez Bankası’nın çalıştığını belirterek, “Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık” diye konuştu.

KAMU FİLO YÖNETİMİ SİSTEMİ

Taşıt alanındaki tasarruf çalışmaları kapsamında Kamu Filo Yönetim Sistemi’ni geliştirdiklerini belirterek, “Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artırıcı birtakım tedbirler alıyoruz ve alacağız. Taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak. Satın alma ve kiralama ihtiyaçları toplulaştırılarak tedarik edilecek, Ortak Taşıt Fonu Sistemi geliştirilecek. Bunların hepsini çalışıyoruz, taslak yönetmelik ve genelgelerimiz aşağı yukarı hazır” diye konuştu.

İSTİHDAM TEŞVİKİNDE SADELEŞME

İstihdam teşviki konusunda çok sayıda düzenleme bulunduğuna dikkati çeken Elvan, bunları baştan aşağı gözden geçirdiklerini ve teşviklerin etkin olanlarını daha da güçlendireceklerini kaydetti. İstihdam teşvikinde sadeleştirmeye gideceklerini söyleyen Elvan, şöyle devam etti: “İlave istihdama finansman desteği sağlayacağız. 500 bin liraya kadar mikro ve küçük ölçekli firmalarımıza bu desteği sağlayacağız. Sigorta primi miktarı ne kadarsa, bunlar ödedikleri kredi faizinden düşürülecek. Böylece istihdamı artırma yönünde de bir tedbir almış olacağız.”

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