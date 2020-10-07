Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kuveyt ve Katar ziyareti paylaşımı

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.

Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.

Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık.