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Ekonomi
Haber Giriş: 07.10.2020 - 19:40 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kuveyt ve Katar ziyareti paylaşımı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kuveyt ve Katar ziyareti paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Kuveyt ve Katar ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak, "Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık." dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.

Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.

Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık.

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