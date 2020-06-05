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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hız kesmiyor! İstanbul'da kritik toplantı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hız kesmiyor! İstanbul'da kritik toplantı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazeteciler ve ekonomistlerle buluşuyor. Bakan Albayrak'ın İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği toplantıda corona virüs sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen buluşmada neler konuşulacağına ilişkin A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.

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