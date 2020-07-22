Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: ‘Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedefin sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak olduğunu belirtti. Albayrak Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Halkımızın bilinçli davranışları hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak” dedi.

KONUT KREDİLERİNİN PAYI DÜŞÜK

Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye’de toplam krediler içinde konut kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının yer aldığı video paylaştı. Türkiye toplam krediler içinde konut kredilerin payını gösteren sıralamada en düşük oranda yer aldı. Arjantin, Hindistan, Brezilya, İngiltere, Polonya, Hollanda, ABD, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerden daha az paya sahip. Konut kredilerinin milli gelire oranında ABD’de yüzde 49.5, AB’de yüzde 41.1’lik oran Türkiye’de yüzde 5.2. Hane halkı yükümlülüklerinin milli gelire oranı grafiğine göre de 2019 yılında Türkiye oran yüzde 16’yken, Euro bölgesinde oran yüzde 65 oldu.



